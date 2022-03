Neue Funktion: „Capmo" vereinfacht Jour fixe

Die neue Jour fixe-Funktion hilft, den Aufwand für Baubesprechungen zu reduzieren

Die neue Jour fixe-Funktion hilft, den Aufwand für Baubesprechungen zu reduzieren

Capmo erweitert den Funktionsumfang seiner gleichnamigen Baumanagement-Software um einen integrierten Jour fixe, der Besprechungen mit intelligenten Automatisierungen und der Verknüpfung zum Ticketsystem vereinfacht. So schafft es das Programm mit der neuen Funktion, den Organisations- und Zeitaufwand bei Baubesprechungen zu reduzieren und dadurch Bau- sowie Projektleiter bei der Vor- und Nachbereitung zu entlasten.



Die Funktionserweiterung ermöglicht u.a. eine intelligente Teilnehmerverwaltung

Die Funktionserweiterung ermöglicht u.a. eine intelligente Teilnehmerverwaltung

Der wöchentliche Jour fixe gehört zum Alltag im Baumanagement, um den aktuellen Fortschritt zu besprechen und offene Punkte zu klären. „Doch anstatt den Fokus auf die Besprechung dieser wichtigen Informationen zu legen, müssen sich die Verantwortlichen in erster Linie mit der Vor- und Nachbereitung herumschlagen: Davor gilt es unter anderem den Verteiler zu erstellen, die Agenda zu definieren, offene Punkte aus der Vorwoche zu übernehmen. Während der Besprechung ist die Konzentration auf Gespräche aufgrund des Dokumentationsaufwands kaum möglich”, beschreibt Capmo Geschäftsführer Florian Biller. „Die vielen Notizen müssen im Nachgang strukturiert, digitalisiert und protokolliert werden. Das alles kostet enorm viel Zeit, die beim Baumanagement an anderer Stelle dringend gebraucht wird. Das möchten wir mit der Jour fixe-Funktion ändern.”

Protokolle können z. B. mit einem Klick erstellt und an die Teilnehmer versendet werden

Protokolle können z. B. mit einem Klick erstellt und an die Teilnehmer versendet werden

Mithilfe des integrierten Jour fixe in der Software können Bau- und Projektleiter einen neuen Workflow schaffen, der weniger Zeit für die Organisation in Anspruch nimmt und dafür mehr Zeit für Gespräche lässt. Automatisierungen wie eine intelligente Teilnehmerverwaltung, die Protokollerstellung per Klick und die Übernahme offener Punkte aus der Vorwoche sparen Zeit und beugen Fehlern vor. Die Verknüpfung mit dem Ticketsystem in „Capmo“, das vielseitige Möglichkeiten für die Baudokumentation und das Aufgabenmanagement bietet, stellt sicher, dass keine offenen Punkte verloren gehen.