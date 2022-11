Das Traineeprogramm der Initiative Deutschland baut! e.V. hat sich vom Geheimtipp zu einer etablierten Plattform für den Berufsstart entwickelt. Kürzlich begrüßte die Wolff & Müller Holding GmbH in Stuttgart-Zuffenhausen den inzwischen 9. Trainee-Jahrgang. Erstmals konnte die Initiative sechs Nachwuchsfach- und -führungskräfte für das Programm gewinnen.

Baustellenbesichtigung des Quartiers Q8 im Neckarpark, Bad Cannstatt: (v.l.): Clara Marx, Daria Albus, Laura Schill, Sina Ziegler, Eva Sauer, Lennart Gees, Tim Ruhstorfer, Oliver Jonitz und Timo Czarnecki.

Wie bereits in den früheren Jahrgängen haben Absolventinnen und Absolventen des Bau- und Wirtschaftsingenieurwesens sowie der Wirtschaftswissenschaften die Plätze im Programm erhalten. Die Unternehmen, bei denen die neuen Trainees für jeweils sechs Monate Station machen, sind in diesem Jahr die Creaton GmbH, die DB Bahnbau Gruppe GmbH, die Jaeger Gruppe, die Wienerberger GmbH, die Velux Deutschland GmbH, die Peri SE, die Stark Group, die Sülzle Gruppe und die Wolff & Müller Holding GmbH. Eva Sauer, Clara Marx, Sina Ziegler, Timo Czarnecki und Oliver Jonitz sind ihre spannenden Aufgaben an den jeweils ersten Stationen bereits angetreten. Im Januar wird sich dem aktuellen Jahrgang noch eine weitere Absolventin anschließen.