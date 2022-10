Ab November u. a. Planungs- und Projektingenieure wieder an verschiedenen Kursen teilnehmen.

Bild: S-Klima S-Klima wieder Fachseminare. Die ein- bis zweitägigen Schulungen bieten Fachinstallateuren, Servicetechnikern sowie Planungs- und Projektingenieuren die Möglichkeit, ihr theoretisches und praktisches Fachwissen in ausgewählten Themenfeldern der Kälte- und Klimatechnik zu vertiefen. In Grundlagen-, Aufbau- und Fortgeschrittenenkursen erhalten die Teilnehmer fundierte Kenntnisse rund um die Komfortklimasysteme von Mitsubishi Heavy Industries, die CompTrol Steuer- und Regelungstechnik von Stulz sowie Luftbefeuchtungs-systeme und Kaltwasseranwendungen. Insgesamt werden neun verschiedene Kurse an 22 Terminen angeboten. Alle Fachseminare finden in den Schulungsräumen der Stulz GmbH in Hamburg statt.

Im Fokus der Seminare steht die Kombination aus Theorie und Praxis. Theoretische Inhalte werden daher immer auch um praktische Übungen ergänzt und entsprechend aufbereitet. Dazu wurden die Schulungsräume mit verschiedenen Kälte- und Klimasystemen ausgerüstet, die vor Ort getestet und bedient werden können. Auf diese Weise lassen sich typische Aufgabenstellungen aus dem Tagesgeschäft praxisnah und fachgerecht simulieren.

Ausführliche Informationen zu Kursinhalten, Terminen, Kosten, Anmeldung und Hotelbuchung sind auf der Webseite von S-Klima zu finden. Alternativ zu den Präsenzveranstaltungen bietet S-Klima bedarfsorientierte Online-Schulungen an. Teilnehmer der 90-minütigen Online-Sessions können aus einer Vielzahl an möglichen Themen wählen, aber auch individuelle Seminarinhalte vorschlagen. Die Online-Schulungen sind kostenfrei und terminlich flexibel.