RLT-Geräte: Branche weiter auf Wachstumskurs

Bild: RLT-Herstellerverband Bild: RLT-Herstellerverband Herstellerverbandes Raumlufttechnische Geräte e. V. ergab, dass die 23 Mitglieder des Verbandes weiterhin auf Wachstumskurs liegen. Wie 2020 und 2021 lag der Jahresumsatz der an der Abfrage beteiligten Unternehmen erneut über einer Milliarde Euro. Im Jahr 2022 erreichte er mit 1,3 Mrd. Euro eine Steigerung von 10 %. In Deutschland erzielten die Unternehmen einen Umsatz von 550 Mio. Euro. „Damit decken die Mitglieder des Verbandes rund 85 % des deutschen Marktes ab“, fasst Andreas von Thun, Vorstandsvorsitzender des Verbandes, die Entwicklung zusammen. Die Unternehmen bezifferten die weltweite Produktion auf 74.457 Geräte, 26.106 davon wurden in Deutschland hergestellt. Die Zahl der Mitarbeiter lag bei insgesamt 20.782, in Deutschland waren es 7.519.