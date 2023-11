Reparatur und Wiederverwendung von Photovoltaik-Modulen

Mit dem Start des Projekts RENEW ermitteln das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) sowie mehrere Partner an der Reparatur und Wiederverwendung von Photovoltaik (PV)-Modulen. Neben dem ZSW sind die Unternehmen 2nd Life Solar, HaWe Engineering und Elmed Dr. Ing. Mense beteiligt. Das dreijährige Projekt wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) gefördert. Ziel ist es, gebrauchte PV-Module effektiver und mit hohem Durchsatz zu prüfen sowie neue Reparaturmöglichkeiten zu entwickeln, um die Entsorgungsmenge der Module zu reduzieren. Die Projektpartner wollen in dem Vorhaben neue Standards bei der Charakterisierung von gebrauchten PV-Modulen ermöglichen. Dadurch biete sich ein hohes Verwertungspotenzial, heißt es vom ZSW.

Auf dem Firmengebäude des Umweltdienstleisters Buhck, die Teil von 2nd Life Solar GmbH sind, werden gebrauchte PV-Modulen genutzt.

Bild: Buhck Gruppe Auf dem Firmengebäude des Umweltdienstleisters Buhck, die Teil von 2nd Life Solar GmbH sind, werden gebrauchte PV-Modulen genutzt. Bild: Buhck Gruppe

Maximilian Engel, Projektkoordinator des RENEW-Projekts am ZSW, erklärt: „Der Markt für gebrauchte Module wächst rasant, denn die Ausbauziele für die Photovoltaik sind hochgesteckt. Hierfür brauchen wir jedes Modul – ob neu oder gebraucht – bis zum Ende seiner Betriebsfähigkeit im Betrieb. Auch wenn ich mich über die momentan hohe Ausbaugeschwindigkeit freue, dürfen wir nicht den nachhaltigen Umgang mit den dazu verwendeten Ressourcen vernachlässigen. Hierzu gilt es, gebrauchte Module effizient und damit kostengünstig mit hohem Durchsatz zu qualifizieren und gegebenenfalls zu reparieren, um sie weiter in Betrieb zu halten.“ Neben dem Einsatz in kleineren Inselanlagen sowie als Balkonkraftwerke bestehe die Möglichkeit, aufgrund der hohen Menge an feldgealterten Modulen auch ganze PV-Parks mit gebrauchten Modulen auszustatten.