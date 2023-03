Peter Fehlings wird Geschäftsführer bei Tece

Tece-Geschäftsführung um einen der Gesellschafter erweitert: Peter Fehlings (l.) wird Geschäftsführer des Deutschlandvertriebs; hier mit Hans-Joachim Sahlmann, dem Sprecher der Geschäftsführung.

Tece-Gruppe von ihrem verstorbenen Vater Thomas Fehlings. Seitdem spielen sie eine aktive Rolle im Beirat und in der strategischen Ausrichtung der Gruppe. Nun tritt mit Peter Fehlings zum 1. Juli 2023 ein Gesellschafter als Geschäftsführer in das operative Management ein. Er hat seine international ausgerichteten Studien der Betriebswirtschaft mit zwei Masterabschlüssen beendet. Außerdem konnte er Praxiserfahrungen u. a. in Unternehmen der SHK-Branche sammeln.



Peter Fehlings wird zunächst die Geschäftsführung der Vertriebsorganisation Deutschland übernehmen und dabei eng mit Hans-Joachim Sahlmann zusammenarbeiten. Dieser verantwortet aktuell als Sprecher der Geschäftsführung die Vertriebsregion D-A-CH sowie das Marketing der Gruppe. Ende 2024 übernimmt Fehlings dann die Aufgaben von Sahlmann; dieser wird dem Unternehmen weiterhin beratend zur Seite stehen.