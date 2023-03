Online-Seminare „VDKF umEins“

Bild: VDKF Bild: VDKF VDKF) bietet mit „VDKF umEins“ an ausgewählten Donnerstagen jeweils um 13:00 Uhr Online-Seminare zu wechselnden Themen an. Komprimiert und praxisnah werden die Teilnehmer in einer Stunde auf den Stand der Dinge gebracht, wie sie ihren Betriebsalltag optimieren können.

Themen und Termine sind bspw.:

23. Februar: Wer kontrolliert die Kommunikation innerhalb und außerhalb eines Betriebes?

13. April: Notfall Chef – Vorsorge ist besser als Nachsorge

27. April: Betriebsorganisation – mit dem richtigen Aufbau und Ablauf zum Erfolg?

11. Mai: Cybercrime: Wie läuft ein Ransomware-Angriff ab?

29. Juni: Arbeitnehmerüberlassung, Leiharbeiter, Zeitarbeitsfirmen – Wissen, um rechtsicher und betriebswirtschaftlich alles richtig zu machen

13. Juli: VOB Grundlagen

Für VDKF-Mitglieder ist die Teilnahme an den Videokonferenzen kostenfrei. Aber auch für Nicht-VDKF-Mitglieder besteht die Möglichkeit, zum Preis von 49 € teilzunehmen. Die Anmeldung erfolgt auf auf der Website des Unternehmens im Menüpunkt „Kalender“. Weitere Termine können noch hinzukommen.