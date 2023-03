Dr. Daniel Wolfram ist neuer technischer Leiter bei Helios Ventilatoren.

Dr. Daniel Wolfram ist neuer technischer Leiter bei Helios Ventilatoren. Bild: Helios Ventilatoren Helios Ventilatoren GmbH + Co KG gewinnt mit Dr. Daniel Wolfram einen neuen technischen Leiter. Der 46-jährige studierte Maschinenbau-Ingenieur mit Schwerpunkt Strömungs- und Wärmetechnik verfügt über langjährige Führungserfahrung im lüftungstechnischen Umfeld. In seiner neuen Position verantwortet Dr. Wolfram die kundenorientierte Entwicklung neuer Produktinno-vationen, die die starke Marktposition des Herstellers weiter ausbauen sollen. Darüber hinaus stellt er die Weichen für einen reibungslosen Ablauf aller technischen Prozesse im Unternehmen. Dr. Wolfram tritt die Nachfolge von Franz Lämmer an, der sich nach knapp zwanzig Jahren in den Ruhestand verabschieden wird.