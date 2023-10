Maximilian Raab.

Bild: Systemair Maximilian Raab. Bild: Systemair Systemair verstärkt weiterhin seinen Vertrieb im Bereich Kältetechnik. Seit kurzem unterstützt der 26-Jährige Maximilian Raab den Außendienst. Raab ist bereits seit Juli 2021 im Vertriebsinnendienst im Unternehmen tätig. Der staatlich geprüfte Techniker für Kälte- und Klimasystemtechnik wechselte kürzlich in den Außendienst, um noch näher am Kunden zu sein und diese in Sachen Kältetechnik zu unterstützen.