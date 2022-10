Neu strukturierte FGK-Arbeitsgruppe Raumklima

Dr. Ralph Krause (links) und Frank Barnert leiten künftig die neu strukturierte FGK-Arbeitsgruppe 04 Raumklima

Bild: FGK Dr. Ralph Krause (links) und Frank Barnert leiten künftig die neu strukturierte FGK-Arbeitsgruppe 04 Raumklima Bild: FGK FGK-Arbeitsgruppen 04 Raumklimawirkung und 06 Bewertungsverfahren in Frankfurt. Da in den vergangenen Jahren alle Sitzungen dieser beiden Arbeitsgruppen (AG) gemeinsam stattfanden, wurde diskutiert und schließlich beschlossen, sie in eine neu strukturierte AG 04 Raumklima zusammenzuführen. Vorsitzender der AG 04 war bisher Dirk Scherder, Trox GmbH, der sich nicht mehr zur Wahl stellte. Vorsitzender der neuen AG 04 ist nun Dr. Ralph Krause, ILK Dresden, der bisher den Vorsitz der AG 06 innehatte. Stellvertretender Vorsitzender ist Frank Barnert, LTG Aktiengesellschaft.

Beschlossen wurden in der Sitzung auch die künftigen Ziele der Arbeitsgruppe. „Im Hinblick auf die Klimapolitik fällt dem Thema ‚nachhaltige Gebäudetechnik‘ eine bedeutsame Rolle zu“, erklärte Barnert. Die Zielsetzung fasste er so zusammen: „Die Arbeitsgruppe Raumklima beschäftigt sich mit allen Aspekten des Innenraumklimas, die einerseits für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Nutzer wichtig sind und andererseits eine ressourcenschonende Energieerzeugung und effiziente Energieverwendung ermöglichen.“ Dr. Krause erläuterte die Vorteile der neuen Struktur: „Durch die Zusammenlegung der beiden Arbeitsgruppen und Fokussierung der Schwerpunktthemen in entsprechende Taskgruppen können wir die Dynamik innerhalb der Arbeitsgruppe bzw. gruppenübergreifend erhöhen und die Ergebnisse zielgerichtet bündeln.“