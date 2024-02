Light + Building 2024 mit starkem Endspurt

Die Light + Building ist für Planer wichtig, weil sie den Bogen von Lichttechnik über Haus- und Gebäudetechnologie und deren Trends abbildet.

Bild: Messe Frankfurt Exhibition Die Light + Building ist für Planer wichtig, weil sie den Bogen von Lichttechnik über Haus- und Gebäudetechnologie und deren Trends abbildet. Bild: Messe Frankfurt Exhibition

Schwerpunktthema: Elektrifizierung

Das Motto der Innovationsschau lautet 2024 „Be Electrified“. Als Basis für mehr Nachhaltigkeit und einen zukunftsfähigen Gebäudesektor stellt die internationale Leitmesse die Elektrifizierung in den Fokus. Die Industrie stellt Architekten, Innenarchitekten, Designern, Planern, Ingenieuren, dem Handwerk und Handel ihre Lichttrends sowie Innovationen aus den Bereichen Elektrotechnik, Haus- und Gebäudeautomation und vernetzter Sicherheitstechnik vor.

Für Inspiration und Information sollen die Vielzahl der Events sorgen: Auf der Design Plaza in Halle 3.1 dreht sich alles um Licht, Architektur und Gestaltung. In thematischer Nähe zur Haus- und Gebäudeautomation sowie zur Elektrotechnik bietet die Building Plaza in Halle 9.0, das ZVEI-Technologieforum in Halle 12.1 und das E-Haus des ZVEH in Halle 11.0 die Chance für Wissenstransfer. Geführte Rundgänge zu ausgewählten Themen schaffen Orientierung in der Vielfalt der Messehighlights.

Alle Infos unter www.light-building.messefrankfurt.com