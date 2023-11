Künstliche Intelligenz im Fokus beim „BIM NEXT Forum“ 2023

Am 22. November fand das jährlich stattfindende „BIM NEXT Forum“ im Karl-Schüssler-Saal der Technischen Hochschule Köln statt. Über 150 Gäste aus den Bereichen Wirtschaft, Forschung und Hochschulen waren anwesend, um über die aktuellen Trends und Herausforderungen der Künstlichen Intelligenz (KI) im BIM-Lebenszyklus zu sprechen. Die Grußworte u. a. von Prof. Dr. Niels Bartels setzten sich mit dem Potenzial von KI im Bauwesen auseinander und warum aus Sicht der Veranstalter die Entwicklung von allen am Bau Beteiligten aktiv mitgetragen werden sollte.

Der Vortrag von Dr. Andreas Bach im Plenum zeigte Potenziale von KI im Projekt „BIM KIT“ auf.

Auszeichnungen und fachlicher Austausch

Wie jedes Jahr wurde der „BIM NEXT Forum“ Student Award 2023 von Dr. Bartels verliehen. Drei Projekte mit insgesamt vier Preisträgerinnen und Preisträgern wurden ausgezeichnet:

Amelie Becker für ihre Masterarbeit „Teilautomatisierter Entwurfsassistent für Entwurfsparameter aus Bauabläufen von Rahmenbauwerken“.

Peter Hartenstein für das Projekt „:metabolon – Digitales Modell“.

Lisa Marie Schmitz und Simon Schnittker für ihre Arbeit zu „A web-based plattform for collaborative design process“.