Konferenz „Photovoltaik＆ Stromspeicher Deutschland 2023“

Bild: Energy Box Bild: Energy Box Energy Box organisiert am Mittwoch, 21. Juni 2023, im H4 Hotel München, Nähe Messe Riem, die Konferenz „Solar& Energy Storage Germany 2023“ zum Thema „Die Rolle von Photovoltaik und Stromspeichern bei der Energietransformation von fossiler zu erneuerbarer Energieversorgung“. In der Konferenz werden 25 Branchenexperten aus Forschung, Industrie, Energiewirtschaft und Finanzwelt aus erster Hand Informationen liefern, rund um die Mammutaufgabe, eine der größten Volkswirtschaften der Welt komplett auf erneuerbare Energien umzustellen. Zielgruppe der Veranstaltung sind Profis aus Handel, Management, Planung, Installation und Finanzwelt, die mit und in den erneuerbaren Energien arbeiten. Mehr Informationen gibt es auf der Website der Konferenz.