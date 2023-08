Kiefer Klimatechnik erweitert sein Service-Angebot für die Baubranche, insbesondere für TGA-Fachplaner, mit einem neuen Online-Tool zur schnellen und einfachen Produktauslegung. Auf seiner Website bietet das Unternehmen ab sofort Planern und Anwendern eine einfache Möglichkeit zur digitalen Dimensionierung aller luftbasierten Lösungen anhand projektspezifischer Daten – ganz bequem ohne aufwendige Softwareinstallation.



Das neue Online-Tool zur Produktauslegung soll TGA-Fachplaner bei der digitalen Dimensionierung unterstützen.

Bild: Kiefer Klimatechnik



In drei Schritten wird der Anwender durch das Programm geführt: Ist ein neues Projekt angelegt, können für jeden Raum die gewünschten Produkte aus dem luftbasierten Sortiment des Herstellers ausgewählt werden. Im zweiten Schritt erfolgt die raumweise Auslegung relevanter Parameter sortiert nach Raumdaten, lufttechnischen und schalltechnischen Werten. Besonders praktisch: Aufbauend darauf erhält der Nutzer je Produkt eine Auswahl möglicher Lösungen, aufgeteilt in Längen- und/oder Stückzahl. Anhand dessen lässt sich nun die passende Lösung für das individuelle Projekt auswählen und in einer übersichtlichen Projektraumliste bündeln. Im letzten Schritt werden alle Daten ausgewertet und in einem Auslegungsdatenblatt als PDF-Download zur Verfügung gestellt – mit allen nötigen technischen Übersichtsdaten pro Raum und Produkt.



Das neue Tool steht ab sofort auf der Website des Unternehmens in Deutsch und Englisch zur Verfügung. Hier finden Fachplaner und Anwender auch die „Revit“ Datenmodelle aller lufttechnischer Komponenten für die Konzeption digitaler Gebäude. Nach abgeschlossener Produktauslegung besteht immer die Möglichkeit, das Projekt-Datenblatt an die Experten des Herstellers zu senden und in einer persönlichen Beratung zu besprechen sowie individuell anzupassen.