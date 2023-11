Hohe Bewertung für Wasserstoff

Mit dem H 2 -Marktindex, entwickelt vom Energiewirtschaftlichen Institut an der Universität zu Köln (EWI) im Auftrag des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW), liegt nun eine strukturierte Darstellung zum Stand der Entwicklung für den Wasserstoffhochlauf vor. Der Index ist das Ergebnis einer Online-Befragung relevanter Akteure der Wasserstoffwirtschaft in Deutschland und spiegele die aktuelle Wahrnehmung der Marktteilnehmer wider, heißt es vom DVGW. „Dass 84 % der teilnehmenden Marktakteure die Bedeutung von klimaneutral erzeugtem Wasserstoff für die zukünftige Energieversorgung in Deutschland überwiegend als hoch und teilweise sogar sehr hoch einschätzen, unterstreicht seine außerordentliche Relevanz“, sagt Prof. Dr. Gerald Linke, Vorstandsvorsitzender des Vereins.

Die Marktentwicklung, der politische und regulatorische Rahmen sowie der Infrastrukturausbau wurden von den Teilnehmenden niedrig bis neutral bewertet, während das Innovationsumfeld im Vergleich positiver gesehen wird.

Das politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Interesse an Wasserstoff als Energieträger ist nach Einschätzung des DVGW zuletzt deutlich gestiegen. Allerdings wird dem H 2 -Marktindex zufolge der politische und regulatorische Rahmen von den teilnehmenden Akteuren mit 41 von 100 Punkten als eher niedrig bis neutral bewertet. 43 % der Befragten sind der Meinung, dass dieser die derzeit größte Herausforderung für den Wasserstoffmarkthochlauf ist und sehen den Ordnungsrahmen als Hemmnis für den Ausbau von Infrastruktur und Erzeugungskapazitäten. „Das zeigt: Die Bereitschaft der Branche ist da, aber es müssen die Weichen so gestellt werden, dass sich alles in Richtung H 2 entwickeln kann. Die Schaffung eines neuen Marktes in derartiger Größe und in so kurzer Zeit ist ein ambitioniertes Unterfangen, da eine große Anzahl an Stakeholdern entlang der Wertschöpfungskette koordiniert sowie neue Regeln und geeignete Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen“, ergänzt Linke.

Die Ergebnisse des H 2 -Marktindex zeigen teils deutliche Unterschiede innerhalb der Themenfelder.

