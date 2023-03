Hotspot Indoor-Air auf der ISH 2023

Menschen verbringen mehr als 80 % ihrer Zeit in Gebäuden. „Deshalb müssen wir höchste Ansprüche an die Innenraumqualität stellen – in Schulen und Büros ebenso wie in unserem Zuhause und allen anderen Gebäuden, in denen Menschen sich längere Zeit aufhalten“, betont Robert Hild, Geschäftsführer des Fachverbands Allgemeine Lufttechnik im VDMA. Wie diese Ansprüche erfüllt werden, erfahren Besucher auf der Fachmesse ISH 2023, die vom 13. bis 17. März in Frankfurt ihre Türen öffnet.

Ein besonderes Highlight auf der Messe ist der Hotspot Indoor-Air in Halle 8.0. Dort präsentieren sich über alle Messetage hinweg führende Branchenverbände der Kälte-, Klima- und Lüftungstechnik. Das gemeinsame Forum von Fachverband Gebäude-Klima (FGK), Fachverband Allgemeine Lufttechnik (VDMA) sowie Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe (VDKF) bietet neben eigenen Expertenbeiträgen und Podiumsdiskussionen internationale Beiträge der European Ventilation Industry Association (EVIA) sowie der Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations (REHVA).



Download „Mindestens zu erfüllende Rahmenbedingungen bei der Planung von maschinellen Schullüftungssystemen“