Grohe nimmt nicht an ISH 2021 teil

Grohe hat die Teilnahme an der ISH 2021 abgesagt. Als Grund nannte das Unternehmen die Gesundheit und die Sicherheit der Mitarbeiter, Geschäftspartner und Kunden, da die COVID-19-Situation in Deutschland und vor allem im Ausland nach wie vor fragil sei und Großveranstaltungen ein nahezu unkalkulierbares Risiko darstellen. Zudem sei das von der ISH vorgeschlagene Hygienekonzept für Grohe nicht zufriedenstellend.

Nach dieser Entscheidung will Grohe auch die Teilnahme an anderen Messen in der EMENA-Region überprüfen. Weitere Informationen werden regional folgen. Das Unternehme arbeite an einem alternativen Konzept, wie es seine Produkte außerhalb des „normalen“ Messegeschehens präsentieren können.