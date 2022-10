„Let’s talk about…“ findet am 18. und 19. Oktober 2022 in der DACH-Region, Italien und Spanien statt

Bild: GF Piping Systems „Let’s talk about…“ findet am 18. und 19. Oktober 2022 in der DACH-Region, Italien und Spanien statt Bild: GF Piping Systems Let’s talk about…“ findet am 18. und 19. Oktober 2022 in der DACH-Region, Italien und Spanien statt und besteht aus zwei Sessions in der jeweiligen lokalen Sprache. Diese Sessions werden durch Experten von GF Piping Systems und Trane begleitet, die ihr Wissen teilen und Fragen der Teilnehmer beantworten. Moderiert wird die Veranstaltung u.a. durch René Habers, Head of Marketing and Communications Central and Eastern Europe bei GF Piping Systems Deutschland, Cinzia Lori, HLK-Ingenieurin und Marketing Manager bei GF Piping Systems Italien, sowie Marcos Agüero, Technical Area Sales (Industrie) bei GF Piping Systems Spanien.