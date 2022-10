Die in der Kälte-, Klima- und Wärmepumpenbranche aktiven Verbände BIV (Bundesinnungsverband des Deutschen Kälteanlagenbauerhandwerks), VDKF (Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe) ZVKKW (Zentralverband Kälte Klima Wärmepumpen) und die LIK (Landesinnung Kälte-Klima-Technik Hessen-Thüringen/Baden-Württemberg) rücken enger zusammen und verstärken ihre gemeinsame Branchenarbeit.

Vertreter der Verbände BIV, VDKF, ZVKKW und LIK bekräftigen auf der Messe Chillventa den Willen zur stärkeren Zusammenarbeit

Bild: Frank Erpina Vertreter der Verbände BIV, VDKF, ZVKKW und LIK bekräftigen auf der Messe Chillventa den Willen zur stärkeren Zusammenarbeit Bild: Frank Erpina

Vertreter der genannten Verbände nutzten die Messe Chillventa zu einem gemeinsamen Treffen, bei dem Themen der künftigen, intensiveren Zusammenarbeit erörtert wurden. Hierzu kam man in Halle 3 der Chillventa zusammen, in der die Weltmeisterschaft der Berufe (World Skills) im Kälteanlagenbauerhandwerk durchgeführt wurde. Auch World Skills ist ein Beispiel für eine konzertierte Branchen-/Verbandsarbeit. Die World Skills war ursprünglich in Shanghai geplant und musste pandemiebedingt kurzfristig abgesagt werden. Mit finanzieller bzw. ideeller Unterstützung aller Verbände und der NürnbergMesse konnte der internationale Wettbewerb unter Federführung des IKKE (Informationszentrum für Kälte-, Klima- und Energietechnik) innerhalb kürzester Zeit doch noch realisiert werden.