F-Gase-Verordnung und PFAS-Verbot – gravierende Folgen für Betreiber

Der Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe (VDKF), der Bundesinnungsverband des Deutschen Kälteanlagenbauerhandwerks (BIV), der Zentralverband Kälte Klima Wärmepumpen (ZVKKW) und die Bundesfachschule Kälte-Klima-Technik haben sich in einem Infobrief an die Betreiber von Kälte-, Klima- und Wärmepumpenanlagen gewandt, um auf die Auswirkungen beider Verordnungen aufmerksam zu machen. In dem Infobrief werden die geplanten Verbote und Beschränkungen von F-Gasen aufgelistet und anhand konkreter Beispiele wird verdeutlicht, welche wirtschaftlichen und technischen Probleme auf die Branche zukommen.

Die Organisationen appellieren an alle Branchenvertreter, ihre Kontakte zu Politikern (Land, Bund und Europa) zu nutzen, um auf diese gravierenden Folgen eindringlich hinzuweisen. Das Schreiben wurde Kälte-Klima-Fachbetrieben zur Weitergabe an ihre Kunden, Handwerkskammern, Industrie- und Handelskammern, der Fach- und Wirtschaftspresse, Betreiberverbänden, zuständigen Stellen in den Bundesministerien (Wirtschaft, Bau, Umwelt) sowie nationalen und europäischen Politikern zugesandt.