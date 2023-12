ebm-papst nimmt neues Erprobungszentrum in den Regelbetrieb

Im neuen Erprobungszentrum werden alle am Stammsitz Mulfingen anfallenden Validations- und Erprobungskapazitäten zentralisiert.

Bild: Lukas Zwiessele/ebm-papst Im neuen Erprobungszentrum werden alle am Stammsitz Mulfingen anfallenden Validations- und Erprobungskapazitäten zentralisiert. Bild: Lukas Zwiessele/ebm-papst

Bild: Lukas Zwiessele/ebm-papst In der IP-Prüfkammer werden Elektroniken und Ventilatoren standardisierten Schutzart-Tests gemäß IP-Code gegen Eindringen von Feuchtigkeit unterzogen. Bild: Lukas Zwiessele/ebm-papst

Diverse Belastungsgrenzen ermitteln

Da Lagerung und Transport die Lebensdauer beeinflussen können, werden Belastungen anhand von unterschiedlich starken, anhaltenden Schwingungen sowie durch einzelne Schockimpulse simuliert. In Klimaschränken werden die Ventilatoren schnellen Temperaturwechseln ausgesetzt, um mögliche Schwachstellen, Brüche in Materialien oder Materialverbindungen im Vorfeld ausschließen zu können. Dass sie der Feuchtigkeit oder Beregnung in verschiedenen Einsatzorten standhalten können, sollen fünf Standardtests nach den normierten IP-Schutzarten IP X3 bis IP X6 und IP X9K belegen.

Auch Einzelkomponenten sind zu überprüfen. Im Schleudertest werden – sowohl entwicklungsbegleitend als auch bei der Einführung neuer Baugrößen bereits bestehender Baureihen – die Laufräder an und über ihre maximale Betriebsdrehzahl gebracht, um die Zerstörungsdrehzahl zu ermitteln. Des Weiteren kann salzhaltige Luft die Lebensdauer beeinflussen. In Salznebelsprühtest gilt es herauszufinden, ob an den Bauteilen Korrosion entsteht. Dafür werden die Prüflinge in geschlossenen Kammern mit einem Salznebel benetzt, um die Qualität der Beschichtungen und Schweißstellen zu gewährleisten.