Auf der diesjährigen Weltleitmesse ISH im März wurde am Stand von Trox ein Blick auf die aktuellen Herausforderungen der TGA-Branche geworfen. In einem Video-Interview erläutern Detlev Knecht, stv. Chefredakteur IKZ-Medien, Fabian Blockus, Chefredakteur SHK Profi und Markus Münzfeld, Leiter TGA-Redaktionen Bauverlag und Chefredakteur tab, gegenüber Martin Müntjes, Head of Marketing & Digital Sales, Trox, ihre Einschätzungen und Sichtweisen zu Fragen wie „Mit welchen Maßnahmen lassen sich die Energiekrise und Wärmewende bewältigen?“, „Wie hat sich die Industrie auf die aktuellen Herausforderungen eingestellt?“ und „Wie erfolgreich lassen sich die Ziele der Bundesregierung erreichen?“ Darüber hinaus haben die Fachredakteure derzeitige Trends und Themen im Bereich der TGA in den Fokus gestellt.