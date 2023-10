Das Event der Wärmepumpen-Szene

Das diesjährige Wärmepumpen-Summit findet in der kommenden Woche statt. Die Teilnehmer erwartet wieder ein hochkarätiges Programm.

Bild: NürnbergMesse/Heiko Stahl

„Der European Heat Pump Summit spannt den Bogen weit über alle Themenfelder der Wärmepumpen. Im Fokus stehen fünf Felder: Die politische Landkarte der Europäischen Union und des United Kingdom, die Entwicklung der Komponenten und Systeme, Anwendungen im Bereich Haushalt, IoT + KI und die Industriewärmepumpen. Damit deckt der Kongress die gesamte Bandbreite an aktuellen Entwicklungen, Erfolgen, Anwendungen und Herausforderungen des Wärmepumpenmarktes ab. Der Summit untermauert seine Bedeutung als eine der wichtigsten europäischen Diskussions- und Wissensplattformen rund um die Wärmepumpentechnologien“, so Elke Harreiß, Abteilungsleiterin European Heat Pump Summit, NürnbergMesse. Einige Highlights der zwei Tage in Nürnberg:

Erfolge, Chancen und Herausforderungen

2022 war ein Jahr der Rekorde, 3 Mio. Wärmepumpen wurden in Europa verkauft, dies bedeutet einen Zuwachs von 38 %. Die Aktionspläne „Green Deal, REPower, Leading the way to net zero, Heat Pump ready programme, Green Heating and the EU Heat Pump accelerator” werden aufgezeigt und diskutiert. Aber auch die Herausforderungen durch mögliche zukünftige Regelungen der EU und in UK werden in vier Vorträgen aufgegriffen.

Entwicklung der Komponenten und Systeme

In 24 Vorträgen direkt aus der Industrie werden der derzeitige Stand und die weitere Entwicklung präsentiert. Sieben Vorträge stammen von Universitäten, Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Ihre Themen sind alle praxisbezogen bzw. wurden in Kooperation mit der Industrie bearbeitet. Es werden u.a. Kältemittel, Akustik, Wärmeübertrager, Verdichter, Line-Components und Regelung unter den Aspekten Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und Anwendungsgrenzen betrachtet.

Anwendung in Wohngebäuden und im Haushalt

Diesem Thema ist ein Block mit vier Vorträgen gewidmet, in dem u.a. die weiteren Ergebnisse von umfassenden Feldmessungen aus der Praxis vorgestellt werden: Einsatz von 75 Außenluft- und Erdwärmepumpen in älteren unsanierten oder sanierten Wohngebäuden mit überraschenden Ergebnissen.

IoT und KI

Diese auch von der Tagespresse aufgegriffenen und viel diskutierten Themen sind auch bei Wärmepumpen von großer Bedeutung und werden in den zugehörigen Vorträgen in Tiefe behandelt. Die Verwendung von IoT-fähigen Produkten und Serviceleistungen wurden z.B. anhand von 40 Fallstudien analysiert.

Anwendung in der Industrie

Der Bedarf und das Interesse an Wärmepumpen für die Prozesswärmeerzeugung zur Dekarbonisierung des industriellen Umfelds haben in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Neben den steigenden Kosten stellt zudem die hohe geopolitische Abhängigkeit von Ländern, die fossile Brennstoffe liefern, ein wirtschaftliches Risiko dar.

Die Industrie hat daher den Einsatz der Wärmepumpe mit großem Interesse im aktuellen Fokus. Es ist die Lösung mit erneuerbarem Strom für die industrielle Energiewende weg von Gas und Öl. Die Entwicklung von Hochtemperatur-Wärmepumpen ist deutlich vorangeschritten, die Ergebnisse werden in sechs Vorträgen präsentiert.

Neben den Hochtemperatur-Wärmepumpen ist der Bedarf insbesondere nach sehr hohen Leistungen (15 - 30 MW) von großer Bedeutung, z.B. für die Anwendung bei der Umstellung der Fernwärme von Gas und Öl auf erneuerbare Energien.

Das Programm und alle Vortragstitel mit kurzen Inhaltsbeschreibungen sind zu finden unter: www.hp-summit.de/programm