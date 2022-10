Danfoss plant die Übernahme des deutschen Verdichterherstellers Bock GmbH

Danfoss beabsichtigt, den deutschen Verdichterhersteller Bock GmbH zu übernehmen. Das gab der dänische Technologiekonzern heute bekannt. Die Bock GmbH mit Hauptsitz in Frickenhausen (Baden-Württemberg) zählt zu den weltweit führenden Unternehmen auf dem Gebiet umweltfreundlicher und wirtschaftlicher Kompressortechnologien und entwickelt seit 1993 Verdichter für das natürliche Kältemittel CO 2 . Sie befindet sich aktuell noch im Besitz der NORD Holding Unternehmensbeteiligungsgesellschaft mbH, einer der führenden privaten Vermögensverwaltungsgesellschaften in Deutschland.

Bild: KKA / tab von links: Dr. Marcus Albrecht CEO der Bock Group und Kristian Strand Commercial Compressors President von Danfoss

Nach Angaben des International Institute of Refrigeration gehen rund 15 % des weltweiten Stromverbrauchs auf Kältetechnik und Klimaanlagen zurück . Energieeffiziente Lösungen werden deshalb immer wichtiger. Der Weg zu einer nachhaltigen Kälte- und Klimatechnik führt über intelligente Konzepte, die hohe Energieeffizienz mit natürlichen und synthetischen Kältemitteln mit niedrigem Treibhauspotenzial verbinden.

Mit der Übernahme der Bock GmbH verfolgt Danfoss proaktiv den Ansatz, Entwicklung und Einsatz von Kältemitteln mit niedrigem Treibhauspotenzial voranzutreiben und dadurch zur Eindämmung der globalen Erwärmung beizutragen wie auch die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie zu sichern. Gleichzeitig ergänzt Danfoss sein umfangreiches Portfolio an ölfreien Zentrifugalverdichtern, Inverter-Scroll-, Hubkolben- und Schraubenverdichtern sowie Verflüssigungssätzen um das weltweit größte Angebot an semihermetischen Verdichtern für natürliche Kältemittel wie CO 2 (R744) und Kohlenwasserstoffe sowie andere Kältemittel mit niedrigem Treibhauspotenzial.

Die Bock GmbH beschäftigt weltweit rund 350 Spezialisten für Kompressortechnologie. Sie verfügt über vier Produktionsstandorte in Frickenhausen (Deutschland), Stribo (Tschechien), Bangalore (Indien) und Suzhou (China) und hat sich als Hersteller von High-End-Verdichtern für mobile und stationäre Kälteanlagen in Güter- und Personentransport, Einzelhandel, Logistik, Lagerhaltung und Lebensmittelverarbeitung eine hervorragende Reputation erarbeitet. Mit der geplanten Übernahme der Bock GmbH zeigt Danfoss einmal mehr seine Bereitschaft, in das eigene Unternehmen zu investieren, um den Weg für grünes Wachstum und eine nachhaltigere, energieeffizientere und kohlenstoffärmere Zukunft zu ebnen. Danfoss bekräftigt damit zugleich sein Versprechen, durch Erweiterung seines Angebots an nachhaltigen Technologien den grünen Wandel voranzutreiben.