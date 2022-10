Chillventa 2022: Umfangreiches Rahmenprogramm

In diesem Jahr kommen die Fachbesucher der Chillventa vom 11. bis 13. Oktober in Nürnberg noch mehr auf ihre Kosten

Chillventa Congress am 10. Oktober geht mit vier parallelen Streams, vor Ort und im Livestream, an den Start. „Gerade die Handwerker sind eine sehr wichtige Zielgruppe für die Chillventa und so freuen wir uns, ihnen in diesem Jahr neben Innovationen und Lösungen von über 800 Ausstellern mit zusätzlichen Rahmenprogrammpunkten noch einen Besuchsgrund mehr liefern zu können. Neben drei Ausstellerfachforen, Sonderpräsentationen, Guided Tours und dem hochkarätigen Kongressprogramm freuen wir uns neu auf das Forum ‚Digitalisierung praktisch gestalten im Handwerk', die Job Corner und einen internationalen Berufswettbewerb", so Elke Harreiß, Abteilungsleiterin Chillventa, NürnbergMesse.

Die Fachforen:

Fachforum Anwendung & Ausbildung & Regelwerke

Fachforum Kältetechnik

Fachforum Klima & Lüftung & Wärmepumpen

NEU: Forum „Digitalisierung praktisch gestalten im Handwerk“

Alle vier Fachforen zusammen kommen so an allen drei Messetagen auf über 170 Expertenvorträge.

Moderiert vom Bauverlag (KKA & tab) finden zudem Expert Talks mit Fachleuten aus der Branche rund um die Themen Kältemittel, Fachkräftegewinnung, Materialknappheit und Digitalisierung statt.

Einen detaillierten Überblick über alle Vorträge der vier Fachforen und des Chillventa Congress liefert der Session Finder. Besucher können hier anhand von verschiedenen Filtermöglichkeiten die für sie passenden Sessions zusammenstellen.

Weitere Infos zum Rahmenprogramm der Chillventa 2022 finden Sie unter chillventa.de/de-de/events-programm.