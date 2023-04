Bild: Verlagsgesellschaft Rudolf Müller Bild: Verlagsgesellschaft Rudolf Müller GEG im Bild“ erläutert die komplexen Regelungen des neuen Gebäudeenergiegesetzes inkl. der ab 2023 anzuwendenden neuen Vorgaben. Mehr als 130 Abbildungen sowie zahlreiche Beispiele und Übersichten erleichtern die Anwendung der Vorgaben in der Praxis und unterstützen so vor allem in der schwierigen Übergangsphase.

Das Fachbuch richtet sich an alle Beteiligten der gesamten Prozesskette, angefangen bei der Planung, Ausführung, Energieberatung bis hin zu Baurechtsbehörden und der Immobilienwirtschaft. Die Autoren erläutern die teils komplizierten Anforderungen, Berechnungsansätze und verschiedenen Nachweisverfahren nachvollziehbar und verständlich. Zeichnungen, praktische Hinweise, Beispiele und übersichtliche Tabellen veranschaulichen die komplexen Vorgaben des Gesetzestextes und zeigen deren Konsequenzen für die Praxis auf.

Die neu beiliegende Broschüre „GEG 2023 im Bild“ ist die ideale Ergänzung zum Buch. Sie erläutert die im Juli 2022 verkündeten Neuregelungen (GEG 2023) zum Gesamtenergiebedarf von Gebäuden, darunter Neuregelungen zu den Primärenergiefaktoren und zu Wärmebrücken, Nachweisverfahren für Wohngebäude, Förderungen, Befreiungen, Innovationsklauseln sowie Anlagen mit Referenzausführungen, Bauteilanforderungen und Anlagenkonzepte. Die 32-seitige Broschüre ist als Kombi mit dem Buch, aber auch einzeln erhältlich – in Print und als E-Book. Darüber hinaus ist auch die Medienkombination aus Print- und Digitalausgabe verfügbar. In die Digitalausgabe wurden die Änderungen aus 2023 eingearbeitet.

Uli Jungmann/Klaus Lambrecht: „GEG 2023 im Bild“. Verlagsgesellschaft Rudolf Müller GmbH & Co. KG, 204 Seiten mit 136 farbigen Abbildungen und 29 Tabellen, gebunden. ISBN Buch mit Broschüre 978-3-481-03669-0, ISBN Broschüre 978-3-481-04493-0, ISBN Bundle 978-3-481-04298-1.