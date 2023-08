BTGA, figawa und ZVSHK bieten Schulungen „Fit für Trinkwasser“

Konstruktiver Austausch der Verbände mit den Schulungspartnern zur Weiterentwicklung der Schulungsinitiative „Fit für Trinkwasser“ im Rahmen der ISH.

Konstruktiver Austausch der Verbände mit den Schulungspartnern zur Weiterentwicklung der Schulungsinitiative „Fit für Trinkwasser" im Rahmen der ISH. Fit für Trinkwasser " der zentralen Branchenverbände für die Planung, Errichtung und Wartung von Trinkwasserinstallationen BTGA, figawa und ZVSHK hat ein bundeseinheitliches Schulungsangebot zur „Fachkraft für Hygiene in der Trinkwasserinstallation" entwickelt. Der Inhalt dieser Schulungen wird kontinuierlich fortgeschrieben und berücksichtigt die jeweils aktuellen, anerkannten Regeln der Technik sowie die aktualisierten Anforderungen der EU-Trinkwasserrichtlinie und der Trinkwasserverordnung.

Die neu gefasste Trinkwasserverordnung (TrinkwVO) ist am 23. Juni 2023 in Kraft getreten. Sie sieht unter anderem die Einführung eines risikobasierten Trinkwasserschutzes vor, führt neue Parameter ein und legt niedrigere Grenzwerte für Stoffe wie Chrom, Arsen und Blei fest. Betreiber von Wasserversorgungsanlagen werden zudem verpflichtet, alte Bleileitungen stillzulegen oder auszutauschen. Das ordnungsgemäße Anwenden und Umsetzen der Anforderungen im Bereich „Trinkwasserinstallation“ wird also komplexer bzw. ändert sich. Das führt zu einem hohen Bedarf an fachlicher Expertise, die die Schulungsinitiative vermitteln möchte.

Für weitere relevante Themen wie beispielsweise Sicherungseinrichtungen oder Druckerhöhungs- und Brandschutzanlagen existieren aktuell noch keine einheitlichen und unabhängigen Schulungskonzepte. Auch hier setzt die Schulungsinitiative „Fit für Trinkwasser“ an und wird in den kommenden Monaten und Jahren sukzessiv weitere Schulungen anbieten. Ziel ist ein modular aufgebautes, praxisnahes Schulungsangebot für Planer, Handwerker und Betreiber im Bereich „Trinkwasser“, das ein hohes Qualifikationsniveau sicherstellt.

