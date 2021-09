BIM-Daten von Kiefer

Kiefer Klimatechnik bietet BIM-Daten seiner Produkte zum Herunterladen auf seiner Website an. Die Arbeit mit Building Information Modeling (BIM) in der Baubranche führt zu fortschrittlicheren Abläufen und vernetzter Planung und ist daher nicht mehr wegzudenken. So lassen sich Objekte über ihre gesamte Lebensdauer hinweg digital darstellen. Dabei spielt die Technische Gebäudeausrüstung eine zentrale Rolle.

Die Stuttgarter Lüftungsexperten haben die digitalen Produktdaten ihrer lufttechnischen Komponenten auf der Kiefer-Homepage bereitgestellt. Mit den "Revit"-Datenmodellen seiner Produkte unterstützt Kiefer Planungsbeteiligte bei der Erstellung digitaler Gebäude.

Neben dem "Revit"-Format sind auf Wunsch auch weitere Austauschformate individuell auf Anfrage erhältlich. Unter der Rubrik Service können die Daten für alle Standardprodukte einfach nach Attributen selektiert und abgerufen werden.

Weitere Informationen erhalten Interessenten unter www.kieferklima.de/service/bim/.