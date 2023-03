Auszubildende von ebm-papst entwickeln Vertical Farm

Vertical Farming ist ein Mega-Trend in der Landwirtschaft. In ihrem Jahresthema 2022 haben sich die Energiescouts von ebm-papst ein solch vertikales Gewächshaus geplant und gebaut. Die Energiescouts sind jeweils fünf Auszubildende, die beim Ventilatorenspezialisten bereits in der 12. Generation Nachhaltigkeits- und Umweltschutzprojekte durchführen.

Bei der Vertical Farm kamen lebensmittelechte Materialien zum Einsatz.

Bei der Vertical Farm kamen lebensmittelechte Materialien zum Einsatz.

Bild: ebm-papst



Die Energiescouts begannen die Umsetzung ihrer kleinen Farm mit dem Bau eines Gehäuses und planten dann alle notwendigen Komponenten. Eine optimale Luftzufuhr erzielten die Auszubildenden durch unternehmens-eigene Axialventilatoren. Die Beleuchtung realisierten sie mit LEDs. Die Versorgung der Pflanzen wurde über einen Nährstoffboden reguliert. Dafür wurde durch ein Pumpventil sichergestellt, dass Flüssigdünger aus einem Wassertank über einen Verteilerblock perfekt dosiert zu den einzelnen Pflanzen gelangt. Die aufeinander abgestimmten Komponenten der kleinen Farm ermöglichen ein optimales Klima und sind auf die Bedürfnisse der einzelnen Pflanzen exakt abgestimmt.

Die Energiescouts analysieren mit der Vertical Farm einen gesamten Erntezyklus.

Die Energiescouts analysieren mit der Vertical Farm einen gesamten Erntezyklus.

Bild: ebm-papst

Damit die Prozesse zukünftig automatisiert ablaufen können, haben die Energiescouts zur Überwachung und Analyse des Erntezyklus einen Energiezähler verbaut. Dieser übermittelt Daten, aus denen die Azubis optimale Prozesse programmieren und damit beste Ernteergebnisse erzielen können.



„Neben der einfachen Handhabung und Regulierung des Klimas braucht unsere kleine Vertical Farm nur wenig Platz“, sagt Alexandru Dragusin, Energiescout im 3. Lehrjahr. „Durch den Einsatz von lebensmittelechten Materialien erfüllt sie alle notwendigen Voraussetzungen, um bald in der Mulfinger Kantine zum Einsatz für beispielsweise den Anbau von Kräutern zu kommen“. In der Kantine des Unternehmens in St. Georgen haben die Auszubildenden ihre Vertical Farm bereits erfolgreich in Betrieb genommen.