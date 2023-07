15. Effizienztagung „klimaneutral Bauen+Modernisieren

Bild: iwb Ingenieure Generalplanung Bild: iwb Ingenieure Generalplanung

Die Tagung wird von einer Fachausstellung begleitet. Alle Unternehmen der Branche, deren Portfolio sich mit den Tagungsthemen deckt, seien laut Veranstalter eingeladen, sich in der Fachausstellung zu präsentieren und mit ihrer Zielgruppe ins Gespräch zu kommen. Veranstaltet wird das Branchentreffen vom Energie- und Umweltzentrum am Deister (e.u.[z.]) in Kooperation mit dem Enercity-Fonds proKlima aus Hannover. Weitere Informationen zum Tagungsprogramm und zur Anmeldung gibt es auf der Website der Veranstaltung.