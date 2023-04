Veranstaltung vom 3.-5. Mai digital und am 22.-23. Mai in Präsenz



Bild: Leon Kopplow / Energietage Bild: Leon Kopplow / Energietage Energietage statt. Rund 500 Energiewende-Experten aus Politik, Wissenschaft und Praxis beteiligen sich aktiv mit Vorträgen an der Veranstaltung. Das umfangreiche Kongressprogramm umfasst mehr als 100 Foren, u. a. zu den Schwerpunkten Energie- und Klimapolitik, Energiewende und Gesellschaft, Erneuerbare Energien und Wärmewende.

Zu den Mitveranstaltern zählen die Bundesministerien für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) sowie für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB). Darüber hinaus beteiligen sich zahlreiche politische Verbände, Unternehmen und diverse Thinktanks sowie wissenschaftliche Institutionen.

Am 3. Mai starten die Energietage 2023 mit dem digitalen Programm, der Präsenzteil im Ludwig-Erhard-Haus in Berlin folgt am 22. und 23. Mai. Die kostenfreie Anmeldung ist auf der Website der Veranstaltung möglich. Anmeldeschluss für Präsenzveranstaltungen ist der 16. Mai. Die Anmeldung für die digitalen Veranstaltungen ist auch kurzfristig möglich.