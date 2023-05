Der Bundesverband Bausoftware e. V. (BVBS) feierte Mitte Mai 2023 sein 30-jähriges Bestehen mit einer feierlichen Jubiläumsveranstaltung in Berlin. Prof. Dr. Joaquín Díaz, Vorstandsvorsitzender des BVBS, betonte in seiner Rede die wichtige Rolle des BVBS für die Digitalisierung der Baubranche und würdigte das Engagement aller Mitglieder und Partner. In der repräsentativen Vertretung des Landes Niedersachsen beim Bund konzentrierten sich die Grußworte und Festreden auf die Meilensteine und Erfolge des BVBS in den letzten drei Jahrzehnten.

Am zweiten Veranstaltungstag wurde die Mitgliederversammlung des BVBS abgehalten. Die Mitglieder haben u. a. beschlossen, den Verbandsnamen in „BVBS Bundesverband Software und Digitalisierung im Bauwesen e. V.” zu ändern. Der neue Name soll das Gesamtziel des Verbandes aufnehmen, durch Digitalisierung die Baubranche effizienter und nachhaltiger zu gestalten. Als Vorstandsvorsitzender des BVBS wurde Prof. Dr. Joaquín Díaz erneut wiedergewählt. Zudem wurde die Satzung und Beitragsordnung des Verbands erweitert, um Startup-Unternehmen besondere Konditionen im Verband zu ermöglichen. Im kommenden Jahr 2024 steht satzungsgemäß die Wahl der Vorstandsmitglieder an.

Der BVBS freute sich zum Jubiläum über die Festansprachen von befreundeten Verbänden, darunter Dr. Heinrich Bökamp, Präsident der Bundesingenieurkammer, Tim Lorenz, Vizepräsident des Hauptverbands der Deutschen Bauindustrie sowie Helmut Bramann, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Sanitär Heizung Klima. In allen Beiträgen wurde deutlich, dass die digitale Transformation der Branche nur gemeinsam bewältigt werden kann. Digitale Methoden sind unerlässliche Hilfsmittel, aber das persönliche Miteinander bleibt auch in Zukunft essenziell.