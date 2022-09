Zusammenarbeit zwischen ABB und Caverion

Caverion und ABB bauen die Zusammenarbeit bei der Förderung von Energieeffizienz und Nachhaltigkeit in Gebäuden aus. Dafür haben Vertreter beider Unternehmen Anfang September 2022 eine Vereinbarung unterzeichnet. Ziel der beiden Unternehmen ist es, Herausforderungen zur Senkung der Kohlenstoff-Emissionen in ausgewählten Märkten zu bewältigen. Die Zusammenarbeit sieht vor, mit erweiterten, gemeinsamen Angeboten für sich verändernde Kundenanforderungen noch schneller und effizienter CO 2 -Emissionen zu reduzieren.

Als Spezialist für Gebäudetechnik deckt Caverion den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes ab, von der Planung über die Errichtung bis zu Wartung und Service – und das in allen Gewerken. Darüber hinaus bietet das Unternehmen für zahlreiche Kunden intelligente Lösungen für mehr Energieeffizienz und eine verbesserte CO 2 -Bilanz bei Gebäuden. In Kombination mit nachhaltiger Kälte- und Wärmeerzeugung sowie dem Caverion Remote Center werden die Voraussetzungen für klimaneutrale Gebäude geschaffen.

ABB bringt Technologien ein, die Energiemanagement-Lösungen mit Elektrifizierung, dezentraler Energieversorgung und der Integration erneuerbarer Energien vereint, wie bspw. „Mission to Zero“. Dabei handelt es sich um ein kundenspezifisches Konzept für Industriestandorte und Liegenschaften, das Kunden bei der Umsetzung ihrer CO 2 -Ziele unterstützt.

Die Kombination aus nachhaltigen Lösungen gepaart mit dem Integrations-Know-how und der Fachexpertise beider Unternehmen zielt auf die schnellere Entwicklung klimaneutraler Gebäude. Zudem stehen die Verbesserung von Wohlbefinden und der Komfort der Nutzer im Mittelpunkt der Zusammenarbeit.