Weiterbildungsangebot Klimawissen

Swego bieten die Weiterbildung „Klimawissen – Hygienisch, wirtschaftlich und komfortable Lüftungslösungen in Neubau und Bestand“ für Architekten und Planer an. Es gibt Weiterbildungspunkte in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg und Rheinland-Pfalz. Das Online-Training findet am 23.03.2021 von 10.00 Uhr – 11.30 Uhr statt. Die Schwerpunktthemen sind:

Lüftungsanlagen hygienisch und wirtschaftlich auslegen

Raumnutzungsänderungen und tageszeitabhängige Belegungsszenarien sind nur zwei Beispiele, warum eine Klimalösung auf die Ist-Situation reagieren können muss. Anlagen, die je nach Bedarf das Klima auf gleichbleibend hohem Niveau halten, gewährleisten eine produktive und angenehme Komfortumgebung bei effizientem Ressourceneinsatz. Im Swegon Webinar erfahren Interessierte, wie man Hygiene und Wirtschaftlichkeit miteinander auch in wechselnder Raumnutzung vereinbart.

Warum der Rotationswärmetauscher die beste Bestandslösung ist

Bei versorgungstechnischen Maßnahmen stehen neun von zehn Gebäuden bereits. Der Gebäudebestand ist der Elefant im Haustechnikraum. Dies gilt auch für das Lüftungsgewerk. Im Webinar erhalten Profis aus der Haustechnikbranche Hinweise, warum Klimalösungen bestehende Gebäude effizienter machen, warum Lüftungsanlagen mit Rotationswärmetauscher besonders kleine Aufstellflächen besitzen und wie eine kabellose Regelung wertvolle Ressourcen bei der Sanierung spart.

Warum Lüftung ohne Raumfeuchteregulierung unvollständig ist

Es ist unbestritten, dass Raumfeuchte entscheidend zu einem angenehmen und produktiven Innenraumklima beiträgt. Weniger klar ist, dass bestimmte Lüftungsanlagen mit effizienter Feuchterückgewinnung punkten. Sie senken dadurch die Kosten für eine separate Feuchteregulierung und verbessern dauerhaft die Qualität des Raumklimas. Teilnehmer des Webinars erfahren wie und wann welche Technologien zur Raumfeuchteregulierung angemessen sind.

Mehr Informationen zum Webinar Klimawissen finden Sie hier.