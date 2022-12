3D-CAD-, CAE- und BIM-Modelle in mehr als 5.000 Herstellerkatalogen

Die neue Online-Plattform „3Dfindit.com“ ersetzt das bisherige Downloadportal „B2B PARTcommunity“

Bild: Cadenas Die neue Online-Plattform „3Dfindit.com“ ersetzt das bisherige Downloadportal „B2B PARTcommunity“ Bild: Cadenas Cadenas hat die neue Online-Plattform „3Dfindit.com“ erstellt. Dort finden Konstrukteure mit neuartigen visuellen Suchmethoden zahllose 3D-CAD-, CAE- und BIM-Modelle in mehr als 5.000 relevanten Herstellerkatalogen. Die Plattform ersetzt das bisherige Downloadportal „B2B PARTcommunity“. Das neue Portal hebt sich von anderen Suchmaschinen ab, weil sich die Plattform auf visuelle Suchfunktionen fokussiert. Dieser innovative Ansatz erleichtert und beschleunigt nach Anbieterangaben die Suche nach der passenden Komponente erheblich. Außerdem erwartet die Anwender eine überarbeitete Benutzeroberfläche in modernem Design sowie die von der Vorgängerversion gewohnten Vorteile.

Zu den neuen und verbesserten Werkzeugen von gehören u. a. die Filtersuche, mit der sich gefundene Ergebnisse anhand verschiedener Kriterien mit nur wenigen Klicks zielgerichtet eingrenzen lassen, die 3D-Vorschau, in der die Dimensionen der Komponente verändert, Schnitte hinzugefügt oder zusätzlich benötigte Werte ermittelt werden können sowie die Suchfunktion mittels 3D-Raster, wodurch Nutzer auf Basis der Grundform eines Bauteils eine geeignete Komponente finden und die Parameter direkt in der 3D-Vorschau anpassen können. Ebenso ist die Kombination der Suche nach 2D-Skizzen und Farben möglich, um die Anzahl der ermittelten Ergebnisse einzugrenzen, sowie die 3D Geometrische Suche, bei der bereits vorliegende CAD-Daten von Komponenten hochgeladen werden können, um in der Datenbank geometrisch ähnliche Objekte zu finden.

Daten können in führenden CAD- und BIM-Systemen verwendet werden

Die Plattform ermöglicht eine Suche anhand von sieben Kriterien (3D-Form, 2D-Skizze, Farbe, Raster, Katalog, Filter und Text). Damit finden Planer schnell digitale Zwillinge für ihre Konstruktionen. Jedes Modell haben die Hersteller zuvor verifiziert und es kann in mehr als 100 nativen und neutralen Dateiformaten heruntergeladen werden. Deshalb lassen sich die Datensätze inkl. intelligenter Metadaten laut Anbieter problemlos in allen führenden CAD- und BIM-Systemen verwenden. Der Download ist kostenlos und erfordert nur eine einmalige Anmeldung.