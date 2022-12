Von links: Thorsten Dittrich (Bereichsleiter Vertrieb Deutschland), Hartmut Sinke (ehemals Leiter Niederlassung Ost), Sinisa Grubanovic (neuer Leiter Niederlassung Süd-West), Klaus-Dieter Wolf (Vertriebsleitung dezentrale Lüftungsgeräte), Falk Schießer (neuer Leiter Niederlassung Ost).

Bild: Trox Von links: Thorsten Dittrich (Bereichsleiter Vertrieb Deutschland), Hartmut Sinke (ehemals Leiter Niederlassung Ost), Sinisa Grubanovic (neuer Leiter Niederlassung Süd-West), Klaus-Dieter Wolf (Vertriebsleitung dezentrale Lüftungsgeräte), Falk Schießer (neuer Leiter Niederlassung Ost). Bild: Trox Trox Niederlassung Ost das Unternehmen erfolgreich in den ostdeutschen Bundesländern vertreten hat und ein geschätzter Ansprechpartner für Kunden war, wurde am 7. Dezember in seinen wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Die Leitung der Niederlassung Ost übernimmt nun Falk Schießer, bislang Leiter der Niederlassung Süd-West. Auf ihn folgt Sinisa Grubanovic, der zukünftig die Verantwortung für die Niederlassung Süd-West mit Standort in Leonberg nahe Stuttgart übernehmen wird. Neuer Vertriebsleiter für dezentrale Lüftungsgeräte wird Klaus-Dieter Wolf, der in der neu geschaffenen Position vom Headquarter in Neukirchen-Vluyn aus das gesamte Bundesgebiet betreut.