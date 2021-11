Die Entwicklung der COVID19-Pandemie hat in den letzten Tagen extrem an Dynamik gewonnen. Die Inzidenzen explodieren, und in einzelnen Bundesländern werden bereits Veranstaltungen verboten.Die Veranstalter haben daher entschieden, die für den 8. und 9. Dezember 2021 geplanten VdS-BrandSchutzTage abzusagen.

Die Fachtagungen finden jedoch statt – ausschließlich online als Livestream.

Die Fachtagungen:

50. Fortbildungsseminar für Brandschutzbeauftragte, 8./9.12.2021

Impulstagung zum Thema Hydranten, 8.12.2021

Baulicher Brandschutz, 8.12.2021

Feuerlöschanlagen international, 8./9.12.2021

Brandmeldeanlagen, 9.12.2021

Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, 9.12.2021

Bauen und Brandschutz in NRW, 9.12.2021

Mehr Informationen zu den einzelnen Fachtagungen und die Anmeldung finden Sie hier.