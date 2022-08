Goran Kovacev ist neuer Senior Vice President Building Solutions – Europe bei Uponor.

Uponor sowie Geschäftsführer der Uponor GmbH. Vom 1. September 2022 an berichtet er an Michael Rauterkus, Präsident und CEO der Uponor Gruppe. In der neu geschaffenen Funktion verantwortet Kovacev im Geschäftsbereich BLD-E die Bereiche Vertrieb, Marketing, Business Development, Strategie, Business Performance, HR und Finanzen. Die operativen Funktionen liegen im Verantwortungsbereich der neuen Technology Organisation unter der Leitung von Thomas Fuhr.

In seiner Funktion als Senior Vice President (BLD-E) übernimmt Kovacev die Nachfolge von Karsten Hoppe, der das Unternehmen verlassen wird, um neuen Herausforderungen außerhalb des Unternehmens nachzugehen. Kovacev hatte in seiner bisherigen Laufbahn verschiedene Führungspositionen im Vertrieb inne. Er begann seine Karriere bei Uponor im Jahr 2019 als Vice President Sales und Marketing, verantwortlich für Zentral- und Osteuropa sowie für weitere internationale Märkte. 2021 wurde Kovacev zum Vice President Sales Europe ernannt.