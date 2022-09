Trox präsentiert Nachhaltigkeitsbericht 2021

Bild: Trox Bild: Trox Trox eine große Rolle, daher hat das Unternehmen seinen dritten Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht, der sich erstmals an den international anerkannten Standards der Global Reporting Initiative (GRI) orientiert. „Trox ist sich seiner Verantwortung für die nachfolgenden Generationen bewusst und geht deshalb das Thema Nachhaltigkeit konsequent und energisch an. Unsere Zielsetzung ist es, klima- und ressourcenneutral für gesunde Luft in Innenräumen zu sorgen. Schließlich ist gute, gesunde Luft lebenswichtig und deshalb haben wir auch eine ganz eigene, nachhaltige Trox-Klimaformel entwickelt“, so Udo Jung, Geschäfts-führer Vertrieb, Technik, Produktion.

„Unser Nachhaltigkeitsbericht 2021 soll verdeutlichen, was wir bislang geleistet haben und wie wir in Zukunft agieren wollen. Dabei steht nicht nur das langfristige Nachhaltigkeitsziel, die weltweite Trox Group bis 2040 in die Klimaneutralität zu führen, im Fokus. Der Bericht zeigt auch, welche mittelfristigen Ziele bis 2025 gesetzt wurden“ erläutert Thomas Mosbacher, Geschäftsführer Finanzen und Personal. Der gesamte Nachhaltigkeitsbericht 2021 kann auf der Website des Unternehmens heruntergeladen werden.