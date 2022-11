TGA-Kongress 2023 – Call for Papers

Bis 5. Januar können Beiträge für den TGA-Kongress 2023 eingereicht werden

Bis 5. Januar können Beiträge für den TGA-Kongress 2023 eingereicht werden TGA-Kongress 2023 findet am 23./24. Mai 2023 in Berlin der vierte technisch-wissenschaftliche Kongress für die Technische Gebäudeausrüstung statt. Er bietet Behörden, Forschungs-einrichtungen, Studierenden und Unternehmen die Möglichkeit, wissenschaftliche Arbeiten sowie normungs- und verordnungsnahe Themen den relevanten Zielgruppen vorzustellen.



Die vorangegangenen Kongresse – 2016 und 2018 in Berlin sowie 2021 pande-miebedingt als Online-Veranstaltung – verbuchten jeweils mehr als 350 Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Auch die kommende Veranstaltung soll wieder ein breites Themenspektrum der Technischen Gebäudeausrüstung abdecken. Im Zentrum des TGA-Kongresses steht der fachliche Austausch zwischen Wissenschaft, Industrie, Planung und Anlagenbau mit dem Ziel, wissenschaftliche Erkenntnisse schneller in die Praxis zu übertragen.



Die Träger des TGA-Kongresses 2023 sind der Fachverband Gebäude-Klima e. V. (FGK), der Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e. V. (BTGA) und der Herstellerverband Raumlufttechnische Geräte e. V. (RLT-Herstellerverband). Begleitet wird die Veranstaltung von einem mit hochrangigen Experten besetzten wissenschaftlichen Beirat. Der Kongress bietet im Übrigen die Möglichkeit, aktiv mitzuwirken: Mit einem Call-for-Papers rufen die Träger dazu auf, bis spätestens 15. Januar 2023 Abstracts für die Veranstaltung einzureichen. Details zu den Themengebieten und zum Einreichungsverfahren sind in einem Flyer zusammengefasst, der auf https://tga-kongress.de heruntergeladen werden kann.