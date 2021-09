Zweites digitales Symposium Hygiene & Energie: Das neue Normal

Web-Konferenz am 20. und 21. Oktober 2021

Mit den üblichen Verfahren zum Heizen und zur Warmwasserbereitung lassen sich die Ziele der Wärmewende nicht erfüllen. Wir brauchen neue Denkansätze – ein „neues Normal". Wie diese neue Normalität aussehen kann, ist Thema im 2. Online-Symposium „Hygiene & Energie", das varmeco und BMS-Energietechnik am 20. und 21. Oktober 2021 ausrichten. Experten der Veranstalter und Gastredner berichten über neue Denkweisen, Technologien, ihre Potentiale und über nachhaltige Konzepte.

Am Vormittag des 20. Oktobers steht das Big Picture im Zentrum: Von welchen Standards müssen wir uns trennen, um nachhaltigen, klimafreundlicheren Lösungen den Weg zu ebnen? Marc Bätschmann, Geschäftsführer der Allianz 2SOL, wird zudem darauf eingehen, wie die Koordination aller Beteiligten – vom Architekt und Planer bis zum Ausführenden – dazu beiträgt, erfolgreich Niedrigenergie- und Null-Emissions-Immobilien zu realisieren.

Der Nachmittag des 20. Oktobers 2021 wird ganz im Zeichen der Warmwasserbereitung und Frischwassertechnik stehen. Ein Highlight dieses Themenblocks ist der Vortrag von Priv.-Doz. Dr. Christiane Schreiber zum Thema Trinkwasserhygiene. Anschließend skizzieren die Referenten, wie sich die Konturen eines „neuen Normals" auch hier abzeichnen – etwa bei der Art des Konzipierens, Planens sowie der Bauausführung von Warmwasseranlagen.

Am Vormittag des 21. Oktobers 2021 geht es um Energie – besser: um Exergie. Denn nur die nutzbare Energie zählt. Wie sie sich maximieren lässt, erfahren Teilnehmer:innen an diesem Halbtag. Außerdem berichtet Jochen Kalunka von der EEB Enerko Energiewirtschaftliche Beratung von der Konzeption und Wirtschaftlichkeit moderner Anlagen in der Nah- und Fernwärme und lenkt den Blick auf wechselwarme Netze sowie Niedertemperatur-Netze.

Die letzte Session des Symposiums am Nachmittag des 21. Oktobers 2021 steht unter dem Motto „Wandel sucht Unterstützung" und wird inhaltlich von mehreren Gastrednern gestaltet, darunter der IoT-Experte Dr. Josef J. Blanz, der Fachmann für Förderungsfragen Roman Hassler sowie Prof. Dr. rer. oec. Markus Thomzik, der über den derzeitigen Veränderungsdruck im Facility Management berichten wird.

Die Halbtagsblöcke des Online-Symposiums „Hygiene & Energie" lassen sich einzeln oder auch gemeinsam buchen (Preise: von 80 € / 90 CHF für einen Block bis 240 € / 265 CHF für die Teilnahme am ganzen Symposium).

Weitere Informationen zum Symposium sowie das Online-Anmeldeformular finden Sie unter https://exergiemaschine.com/zweites-online-symposium-hygiene-und-energie.