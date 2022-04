Bild: ABB Bild: ABB ABB und Samsung Electronics werden im Rahmen einer globalen Partnerschaft gemeinsam entwickelte Technologien anbieten, die in Wohn- und Zweckbauten Energieeinsparungen, das Energiemanagement und die Anbindung an das intelligente Internet der Dinge (IoT) ermöglichen. Die Zusammenarbeit zwischen beiden Unternehmen schafft eine Plattform für die langfristige gemeinsame Entwicklung von Innovationen in den Bereichen intelligente Technologie, intelligente Steuerung und intelligente Geräte. So soll Kunden ein breiterer Zugang zur Gebäudeautomation und zu einem besseren Gerätemanagement gewährt sowie gleichzeitig die Lastverlagerung erleichtert werden.

Smart Homes nutzen vernetzte und über ein zentrales System integrierte Geräte, um Geld, Zeit und Energie zu sparen. Anwender werden bspw. mit ihren persönlichen Geräten zahlreiche Haushaltsgeräte, Gas- und Rauchmelder, Energie-, Sicherheits- und Komfortsysteme über eine einzige Anwendung überwachen und steuern können, wenn sie die Samsung-App „SmartThings“ mit den Gebäudeautomationslösungen von ABB verbinden. Dadurch lassen nach Angaben der Anbieter Geräte wie Spül- und Waschmaschinen gezielt in Schwachlastzeiten nutzen. So könnten das Netz optimiert und die Energiekosten gesenkt werden.

Parallel zu den Gebäudeautomationslösungen wollen die beiden Unternehmen das Zusammenwirken zwischen den HLK-Produkten (Heizung, Lüftung, Klima) und dem Raumregelsystem mit variablem Kältemittelfluss (VRF) von Samsung Electronics und dem HLK-Steuerungssystem für Zweckbauten und Mehrfamilienhäuser von ABB erweitern.