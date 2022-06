Teil der optionalen Führung beim Energieeffizienztag wird auch die Besichtigung der weltgrößten kombinierten Mess- und Prüfkammer für Ventilatoren sein.

BIld: Ziehl-Abegg Teil der optionalen Führung beim Energieeffizienztag wird auch die Besichtigung der weltgrößten kombinierten Mess- und Prüfkammer für Ventilatoren sein. BIld: Ziehl-Abegg dritten Energieeffizienztages von Ziehl-Abegg am 23. Juni 2022. Eine Retrofit-Story und der Einsatz von Wärmepumpen in Bestandsbauten geben wichtige Einblicke in das Thema. Zudem wird die Bedeutung der elektrischen Netzqualität für den Bereich Retrofit aufgezeigt. Vor jeder Sanierung von Klimaanlagen sollte deren energetische Inspektion anstehen – auch ein Themenpunkt in Schwäbisch Hall.

Außerdem geht es bei der Veranstaltung in Schwäbisch Hall um Fördermöglichkeiten für erneuerbare Energien bei Klima-, Kälte- und Lüftungstechnik. FGK-Geschäftsführer Günther Mertz wird Aktuelles aus dem Energiesparrecht berichten. Thomas Nowak (European Heat Pump Association) wird die Wärmepumpe als Kerntechnologie für eine europäische Energiewende im Heizungs- und Kühlungssektor vorstellen.

Am Folgetag gibt es Führungen bei Ziehl-Abegg im Produktionswerk Kupferzell und im Entwicklungszentrum in Künzelsau. Anmeldeschluss ist Mittwoch, 8. Juni. Bei der hybriden Veranstaltung kann die kostenlose Teilnahme vor Ort oder online via Livestream erfolgen.