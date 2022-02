Das dreimonatige Zertifikatsprogramm „Innovationsmanagement Energie“ der Unikms, der Management School der Universität Kassel, in Kooperation mit der Energiewende-Denkfabrik House of Energy e.V. beginnt im April 2022 in einem neuen Zyklus.

Um Klimaschutz und Dekarbonisierung umzusetzen, müssen die Energieversorgung neu gedacht und die Energie-Infrastruktur im laufenden Betrieb modernisiert werden. Die Disruption eröffnet Chancen und birgt Risiken. Auch Unternehmen mit einem bisher stabilen Geschäftsmodell und treuen Kunden werden in der Entwicklung neuer Lösungen und Produkte viel schneller werden müssen, wenn sie den Anforderungen der kommenden Kundengeneration gerecht werden wollen. Das berichten übereinstimmend Dozent:innen und Teilnehmer:innen des Zertifikatsprogramms aus dem vorigen Jahr.

Einladung zur Online-Informationsveranstaltung

Alle Interessierten sind herzlich zur Online-Informationsveranstaltung am 10. Februar 2022 um 17:00 Uhr eingeladen. Die Anmeldung erfolgt online: www.ebu-kassel.de/ie