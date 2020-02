Zehnder aktualisiert Online-Planungstool

Zehnder hat sein Online-Planungstool „ComfoPlan“ aktualisiert, sodass dieses allen Vorgaben der überarbeiteten Lüftungsnorm DIN 1946-6 entspricht. Gültig ist die neue Fassung der Norm seit dem 1. Dezember 2019. Sie erlaubt nun eine noch praxisnähere Auslegung von Systemen zur komfortablen Wohnraumlüftung. Das kostenlose Programm erleichtert die Planung und Auslegung von Komfort-Lüftungssystemen.

Bei „ComfoPlan“ handelt es sich um ein bewährtes und regelmäßig aktualisiertes Online-Programm zur Planung und Auslegung von Systemen zur komfortablen Wohnraumlüftung in Ein- und Zweifamilienhäusern, Wohnungen und Mehrfamilienhäusern. Zehnder hat in diesem Programm alle Änderungen der neuen DIN 1946-6 implementiert. Viele kleinere und größere Anpassungen bei Berechnungsgrundlagen und -formeln ermöglichen eine genauere und individuellere Auslegung. So entfällt beispielsweise bei Zu- und Abluftsystemen der Abzug der Infiltration bei Berechnungen des Gesamtvolumenstroms. Auch einzelne Volumenströme für die jeweiligen Ablufträume können nun um bis zu 50 % herabgesetzt werden. Im Durchschnitt wird so mit der aktualisierten Lüftungsnorm eine um ca. 10 % geringere Luftmenge zur Belüftung von Wohneinheiten benötigt, was in manchen Fällen wiederum eine kleinere Gerätegröße und damit eine geringere Investition erlaubt.

Dank intuitiv nutzbarer Benutzeroberfläche liefert das Online-Planungstool nach Eingabe der Objektdaten eine individuelle Luftmengenberechnung, eine Bewertung zur lüftungstechnischen Maßnahme sowie eine komplette Materialliste aller Systemkomponenten für das jeweilige Projekt.

Dem Benutzer werden für das Bauvorhaben kompatible Zehnder-Produkte vorgeschlagen und benötigte Zubehörartikel automatisch in die Materialliste aufgenommen.

Mit dem ergänzenden Planungsservice durch die hausinterne Planungs- und Angebotsabteilung unterstützt der Raumklimaspezialist alle Fachleute, die bei der Planung eines Komfort-Lüftungssystems involviert sind und erleichtert damit eine erfolgreiche und sichere Umsetzung des Bauvorhabens. Insbesondere bei komplexen Projekten steht Zehnder dem Fachmann persönlich in allen Fragen zur Seite und erstellt auf Wunsch auch ein komplettes Lüftungskonzept.

Die aktualisierte Version ist online unter folgender Adresse kostenlos verfügbar: https://comfoplan.comfosuite.com