Zebau veranstaltet „Quartier und Sektorkopplung 2020“

Die ZEBAU GmbH bietet in Kooperation mit der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) eine hybride Fortbildung zur klimagerechten Stadtentwicklung an.

Bis zu 25 Teilnehmer können das interaktive Fachforum „Quartier und Sektorkopplung 2020“ am 8. September 2020 live vor Ort in der Hamburger Villa im Heine-Park besuchen. Weitere 100 Gäste können an der Veranstaltung online teilnehmen. Mit dem hybriden Veranstaltungskonzept vereint die Zebau GmbH in Zeiten von Corona das Beste aus beiden Welten: persönliche Begegnungen unter Einhaltung der Hygieneregeln mit digitalem Diskutieren und Netzwerken. Im Fokus der halbtägigen Fortbildung steht die Nutzung regenerativer Stromerzeugung für die Wärmeversorgung und Mobilität in Quartieren.

Für den Veranstaltungsbesuch vor Ort sowie die Online-Teilnahme wird ein Teilnahmebetrag erhoben. Aufgrund begrenzter Teilnahmeplätze wird um eine frühzeitige Anmeldung gebeten.

Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.zebau.de/fortbildung/quartier-und-sektorkopplung