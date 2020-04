work-from-home mit WSCAD

Mit der „E-CAD“-Lösung von WSCAD arbeiten viele Ingenieure und Elektrokonstrukteure in Zeiten von Corona im Home-Office von zuhause aus – schnell, einfach und effizient. Weil die Netzwerklizenz der „WSCAD Suite“ über eine Ausleihfunktion verfügt, können Mitarbeiter mit der Electrical-Engineering-Lösung von jedem beliebigen Ort aus arbeiten – natürlich auch auf Systemen im Home-Office. Wer bereits über eine Netzwerklizenz verfügt, muss sich diese lediglich nach Hause „ausleihen“.

Für alle Unternehmen und Anwender, die keine Netzwerklizenz haben, bietet WSCAD kurzfristig bis 31. Mai 2020 ein spezielles Upgrade-Angebot mit 50 % Preisnachlass. „Wir wollen, dass unsere Kunden auch in diesen für uns alle schwierigen Zeiten so effektiv wie möglich an ihren Projekten weiterarbeiten können. Deshalb bieten wir diesen zeitlich begrenzten Preisnachlass an“, sagt Axel Zein, Geschäftsführer der WSCAD GmbH. „Von einigen unserer Kunden wissen wir, dass sie die Krise als Chance nutzen und strukturelle Veränderungen vornehmen oder liegengebliebene Aufgaben aufarbeiten. Wer zuhause arbeitet, benötigt seine gewohnte Anwendung und Umgebung.“ Auch Neukunden profitieren von den vorübergehenden Preisnachlässen.



Für eine optimale Unterstützung hat WSCAD auch das Online-Schulungsprogramm der aktuellen Situation angepasst: In kleinen Gruppen zu maximal fünf Personen oder individuell und inhaltlich ganz auf den persönlichen Bedarf abgestimmt, schulen die erfahrenen Dozenten in Online-Sessions die Anwender zuhause oder am Arbeitsplatz. „Besonders unsere individuellen Schulungen sind sehr schnell abrufbar und sollen zuhause-arbeitenden Anwendern helfen, Projekte und neue Wege schneller in die Praxis umzusetzen“, erläutert Axel Zein. Durch die Aufteilung in Theorie und Praxis bleibt den Teilnehmern genügend Zeit, das gerade Erlernte zu festigen.



Weitere Informationen zu work-from-home gibt es auf www.wscad.com/work-from-home.