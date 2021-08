Mit der Veranstaltung Wohnen Klima-Energieeffizienz der Berliner Wirtschaftsgespräche e.V. wird am 8. September 2021 das Innovationspotential in der Wertschöpfungskette aufgezeigt. Auf der Veranstaltung können Teilnehmer mit den Technologietreibern der Branche diskutieren, die in den letzten Jahren bezahlbares Wohnen und Klimaschutz verbunden haben.

Durch die Innovationskraft in der Bautechnik ergeben sich für Mieter und Vermieter schon heute nachhaltige und monetäre Vorteile. Diese spiegeln sich z.B. in bezahlbaren Wohnraum verbunden mit kürzeren Bauzeiten, Wegfall der Kosten für Heizung und Warmwasser, Senkung der Stromkosten für das Gebäude und für die Mieter wider.

Ebenso kann die energieeffizienteste Gebäudedämmung durch einen höheren Flächenertrag finanziert und die in der Kaltmiete enthaltene Instandhaltungsrücklage halbiert werden. Ein Wohlfühlklima und frische Luft in Wohnungen reduziert die Krankheitskosten, ist sich Architekt Günter Wittemeyer sicher. Er zeigt auf, wie bereits heute kostenneutrale Lüftungstechnik mit einen CO 2 -Gehalt unter 1.000 ppm realisierbar ist. So auch beim Hochhaus der degewo im Zwickauer Damm in Berlin-Gropiusstadt. Für die Wohnungsgesellschaft und die Mieter wurde ein optimales Konzept umgesetzt, dass unter Beachtung der EnEV und des Feuchteschutzes höchste Ansprüche in der Lüftungstechnik erfüllt.

Moderiert von Nikolaus Karsten – Vorstandsmitglied der berliner wirtschaftsgespräche e.v. werden weiterhin praxisnahe Projekte zur dezentralen Erzeugung von Wärme und Strom und Lösungen mit infrarotaktiven Reflektionsstoffen vorgestellt. Der Bericht über die Situation auf dem Mietmarkt und technischen Systemvorteile der Mieter wird von Reiner Wild, Vorsitzender des Berliner Mietervereins beschrieben.

Die stellv. Bundesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft für Selbstständige der SPD (AGS) Angelika Syring fasst aktuelle Entwicklungen der AGS zusammen.

Die Veranstaltung findet in der ZLB - Zentral- und Landesbibliothek in Berlin statt.

Zur Anmeldung geht es hier.