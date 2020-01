Wilo SE erweitert den Vorstand

Dr. Patrick Niehr wurde neu in den Vorstand der Wilo SE berufen.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2020 erweiterte die Wilo SE ihren Vorstand und bestellte Dr. Patrick Niehr als neues Mitglied. Mit Blick auf die Fortsetzung der bislang erfolgreichen Arbeit des Führungsgremiums wurde der Vertrag des Vorstandsvorsitzenden und CEO Oliver Hermes bereits im Juni vorzeitig bis zum 30. Juni 2025 verlängert. Ebenfalls vorzeitig bis zum 31. Dezember 2024 verlängert werden die Verträge von Finanzvorstand Mathias Weyers und Technologie-Vorstand Georg Weber.

„Der Aufsichtsrat setzt mit diesen Entscheidungen erneut ein Zeichen der Kontinuität und legt damit die Basis für die weitere erfolgreiche Unternehmensentwicklung“, erklärt der Vorstandsvorsitzende und Chief Executive Officer (CEO) der Wilo Group, Oliver Hermes.

Dr. Patrick Niehr wird künftig die Ressorts Group Human Resources, Group Legal & Insurance, Strategic Sales & Marketing, Interne Kommunikation sowie Restrukturierungs- und Integrationsaktivitäten übernehmen.

Mathias Weyers gehört dem Vorstand seit dem 1. Dezember 2016 an und verantwortet als Finanzvorstand (CFO) die Bereiche Group Controlling, Group Accounting & Taxes, Group Finance, Group Internal Audit & Compliance, Group Information Management, und Group Mergers & Acquisitions.

Georg Weber gehört dem Vorstand seit dem 1. August 2017 an und verantwortet als Technologie-Vorstand (CTO) die Bereiche Group Research & Development, Group Procurement & Supply Chain Management, Group Operations, Group Quality und Group Location Management.

„Mit der Entscheidung über die vorzeitige Amtszeitverlängerung von Herrn Weyers und Herrn Weber bestätigt der Aufsichtsrat das große Vertrauen in ihre Tätigkeit und trägt der sehr positiven Entwicklung der Wilo Gruppe in den letzten Jahren Rechnung“, sagt Prof. Dr. Norbert Wieselhuber, Aufsichtsratsvorsitzender der Wilo SE.

Die Bestellung von Herrn Dr. Niehr in den Vorstand stellt für den Aufsichtsrat eine logische Konsequenz aus seiner erfolgreichen Tätigkeit in den letzten Jahren dar. „Herr Dr. Niehr ist seit Oktober 2010 in verschiedenen leitenden Positionen für die Wilo SE tätig und war zuletzt Generalbevollmächtigter der Gesellschaft“, ergänzt Prof. Dr. Wieselhuber.