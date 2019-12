Weishaupt-Niederlassung in Regensburg

Durch die deutlich erweiterte Produktpalette und die positive Entwicklung der Weishaupt-Niederlassung Regensburg wurde ein Neubau notwendig, der den wachsenden Anforderungen gerecht werden soll. Der Neubau der Niederlassung erfolgte im Gewerbegebiet “Am Ammerholz” in Pentling, südwestlich von Regensburg, mit direkter Verkehrsanbindung an die A93 und B16.

Max Weishaupt GmbH in Regensburg



Max Weishaupt GmbH ist seit 1993 mit einer eigenen Niederlassung in Regensburg präsent. 28 Mitarbeiter sind zuständig für Vertrieb, Angebots- und Auftragswesen sowie für technische Beratung, Service und Kundendienst. Das Einzugsgebiet umfasst die Regierungsbezirke Oberpfalz, Niederbayern und die Region Ingolstadt. Sie reichen im Norden in die Region Schwandorf und grenzen östlich und südlich an die Landesgrenzen zu Tschechien und Österreich. Nördlich der Linie Mainburg-Landshut-Burghausen geht das Gebiet in die Betreuung der benachbarten Niederlassung München über.